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Унікальну і єдину в своєму роді тварину знайшли в Бразилії

Світ 14:32   04.10.2023
Оксана Якушко
Унікальну і єдину в своєму роді тварину знайшли в Бразилії

Істота, яку в Бразилії прийняли за бродячого собаку, виявилася абсолютно новою породою тварин. Згідно з генетичним дослідженням, ця тварина перша в своєму роді – гібрид між південноамериканською пампасною лисицею та домашнім собакою, відома як dogxim, пише  Science Alert.

З самого початку зовнішній вигляд і поведінка тварини спантеличили вчених. Істота була не схожа на жодного собаку, якого вони бачили раніше. Вона гавкала, як собака, його очі й темна шерсть були схожі на собачі, але гострі вуха й довга морда свідчили про інше.

Також тварина не їла собачу їжу, а лише маленьких щурів.

«Вона не була такою слухняною, як собака, але йому також не вистачало агресивності, яку очікують від дикого пса», — сказав природоохоронець, який допомагав доглядати за істотою.

Цю цікаву істоту вперше знайшли ще у 2021 році, вона отримала серйозні травми після зіткнення на дорозі у Вакарії, Ріу-Гранді-ду-Сул. Її полікували в Центрі збереження та реабілітації диких тварин Федерального університету Гранді-ду-Сул.

Відомо, що в цьому регіоні Південної Америки живуть чотири види собак, але жодна з цих тварин не збігається з врятованим собакою за зовнішнім виглядом чи генетикою.

Місцеві чагарникові собаки ( Speothos venaticus ) мають маленькі округлі вуха, короткі ноги та коричневе хутро.

Тоді як гривастий вовк ( Chrysocyon brachyurus ) досить високий з довгими ногами та вухами та червонувато-коричневою шерстю.

Найбільш близькі за зовнішнім виглядом до врятованої тварини лисиця-крабоїд ( Cerdocyon thous ) і пампаська лисиця ( Lycalopex gymnocercus ), хоча хутро у них світліше. Незважаючи на їх назви, жодна з них не має тісної спорідненості з європейськими лисицями, будучи трохи ближче до собак.

Оскільки жоден вид не відповідає вимогам, дослідники в Бразилії звернулися до ідеї схрещування.

Генетичні дані врятованої істоти свідчать про те, що це насправді гібрид між пампасною лисицею та домашнім собакою – надзвичайно рідкісний випадок розмноження двох видів із різних родів.

«Це відкриття означає, що, хоча ці види розійшлися приблизно 6,7 мільйона років тому і належать до різних родів, вони все ще можуть давати життєздатні гібриди», — кажуть дослідники.

Було виявлено, що врятована тварина мала загалом 76 хромосом, і ці хромосоми мали зовнішній вигляд, схожий на хромосоми домашніх собак і пампасської лисиці.

У врятованого пса також є дві Х-хромосоми з двома різними морфологіями, що вказує на те, що вони походять від двох різних видів.

Аналіз мітохондріальної ДНК істоти, яка походить лише з материнської сторони, припускає, що її матір’ю, ймовірно, була пампасська лисиця, а батьком — собака.

Поки що у зоологів немає наукових доказів того, що в цьому регіоні існують інші гібриди. Однак вони підозрюють, що цей випадок не єдиний.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 14:32;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Істота, яку в Бразилії прийняли за бродячого собаку, виявилася абсолютно новою породою тварин. Згідно з генетичним дослідженням, ця тварина перша в своєму роді – гібрид між південноамериканською пампасною лисицею та домашнім собакою, відома як dogxim, пише  Science Alert.".