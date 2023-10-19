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Вчені знайшли кістки найнебезпечнішого хижака на Землі, який жив до динозаврів

Світ 15:52   19.10.2023
Оксана Якушко
Вчені знайшли кістки найнебезпечнішого хижака на Землі, який жив до динозаврів

У Бразилії знайшли скам’янілості віком 265 мільйонів років, які належали найбільшому хижакові, що жив до динозаврів, і винищив 86% всіх видів тварин, пише IFLScience .

Фільм «Парк Юрського періоду» зробив популярними динозаврів тиранозавра рекс і спинозавра. Але за 40 мільйонів років до того, як на Землі з’явилися динозаври, в Південній Америці жив Pampaphoneus biccai – величезний хижак, який був найголовнішою та найзліснішою істотою на планеті.

Pampaphoneus biccai, чия назва походить від грецького «жахлива голова», важив близько 400 кг і був довжиною близько 3 м. І незадовго до того, як цей вид вимер, цей хижак знищив 86% всіх видів тварин у світі.

Його скам’янілі останки, що складаються з черепа, кількох ребер і кісток лап, віком 265 мільйонів років у чудовому стані, – рідкісна знахідка у Південній Америці. Набагато частіше останки цієї істоти зустрічаються на території РФ і Південної Африки.

Через пандемію COVID на очищення та вивчення скам’янілості пішло більше трьох років. Нова скам’янілість — лише другий череп пампафонеуса, знайдений у Південній Америці, і він більший за попередній. За оцінками команди, тварина досягала 3 метрів завдовжки та важила близько 400 кг. Для порівняння: найбільший з котячих, що нині живуть у світі, сибірський тигр, важить близько 300 кг.

Череп має гострі ікла, і дослідники припускають, що його укус міг роздробити кістки. Кажуть, що він займав ту саму екологічну нішу, що й великі кішки, і був досвідченим хижаком.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 15:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Бразилії знайшли скам’янілості віком 265 мільйонів років, які належали найбільшому хижакові, що жив до динозаврів, і винищив 86% всіх видів тварин, пише IFLScience .".