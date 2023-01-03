Білий тигр, вивезений з Харківщини, – потребує допомоги: оголошено аукціон

Білий тигр, евакуйований з Харківської області волонтерами, зараз перебуває у Центрі порятунку диких тварин у вкрай тяжкому стані.

Тигр хворий і слабкий, знесилений і наляканий, шерсть у деяких місцях зовсім випала, на їжу хижак кидається з неймовірною жагою, повідомляє Центр порятунку диких тварин у Facebook.

Хоча тигри добре переносять холод, його вольєр обігрівають, щоб тварина не загинула. Також хижак потребує ретельного обстеження та лікування.



Фото: Центр порятунку диких тварин

Щоб зібрати на все це гроші, центр оголошує аукціон, переможець якого зможе дати ім’я тигру і стати його опікуном на тиждень.

“Умови прості: початкова вартість — 1000 грн. Далі ви підвищуєте в коментарях суму із кроком у 200 грн від минулої пропозиції. Аукціон триватиме до 17:00 7 січня”, – розповіли в центрі.

Подробиці – за посиланням.