Білий тигр, вивезений з Харківщини, – потребує допомоги: оголошено аукціон
Білий тигр, евакуйований з Харківської області волонтерами, зараз перебуває у Центрі порятунку диких тварин у вкрай тяжкому стані.
Тигр хворий і слабкий, знесилений і наляканий, шерсть у деяких місцях зовсім випала, на їжу хижак кидається з неймовірною жагою, повідомляє Центр порятунку диких тварин у Facebook.
Хоча тигри добре переносять холод, його вольєр обігрівають, щоб тварина не загинула. Також хижак потребує ретельного обстеження та лікування.
Фото: Центр порятунку диких тварин
Щоб зібрати на все це гроші, центр оголошує аукціон, переможець якого зможе дати ім’я тигру і стати його опікуном на тиждень.
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“Умови прості: початкова вартість — 1000 грн. Далі ви підвищуєте в коментарях суму із кроком у 200 грн від минулої пропозиції. Аукціон триватиме до 17:00 7 січня”, – розповіли в центрі.
Подробиці – за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 08:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Білий тигр, евакуйований з Харківської області волонтерами, зараз перебуває у Центрі порятунку диких тварин у вкрай тяжкому стані.".