Белый тигр, вывезенный с Харьковщины, — нуждается в помощи: объявлен аукцион

Белый тигр, эвакуированный из Харьковской области волонтерами, сейчас находится в Центре спасения диких животных в крайне тяжелом состоянии.

Тигр болен и слаб, обессилен и напуган, шерсть в некоторых местах совсем выпала, на еду хищник бросается с невероятной жаждой, сообщает Центр спасения диких животных в Facebook.

Хотя тигры хорошо переносят холод, его вольер обогревают, чтобы животное не погибло. Также хищник нуждается в тщательном обследовании и лечении.



Фото: Центр спасения диких животных

Чтобы собрать на все это деньги, центр объявляет аукцион, победитель которого сможет дать тигру имя и стать его опекуном на неделю.

«Условия просты: начальная стоимость — 1000 грн. Далее вы повышаете в комментариях сумму с шагом в 200 грн от прошлого предложения. Аукцион продлится до 17:00 7 января», — рассказали в центре.

Подробности — по ссылке.