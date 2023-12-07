Еще одна новая война. Венесуэла, партнер РФ, начала аннексию Гайаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро начал реализацию плана аннексии богатого нефтью региона Эсекибо, принадлежащего соседней Гайане. В ответ власти Гайаны привели вооруженные силы страны в состояние полной боеспособности, соседняя Бразилия развернула войска вдоль границы с Венесуэлой, а США заявили, что поддержат Гайаны в этой войне, пишет BBC.

Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что уже провел переговоры с генсеком ООН и попросил Совет Безопасности рассмотреть вопрос о вмешательстве в этот конфликт.

«Это прямая угроза территориальной целостности, суверенитета и политической независимости Гайаны, — заявил Ирфаан Али. — Гайана видит в этом непосредственную угрозу и усилит превентивные меры по защите своей территории».

Президент Гайаны также заверил международных инвесторов, преимущественно нефтяные компании, что их вкладам ничего не угрожает.

Вечером в среду Али также провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Аь-Джазира.

Блинкен заявил, что США полностью поддерживают Гайану в конфликте с Венесуэлой и признают ее полный суверенитет над регионом Эсекибо.

Во время разговора Блинкен также призвал к мирному разрешению кризиса.

Ранее эксперты указывали, что США могут оказывать помощь Гайане и в случае разжигания там войны это теоретически может навредить поддержке Вашингтоном Киева в войне против России.

Нефть из Гайаны на европейский рынок, поэтому в случае войны это может негативно повлиять на ЕС и его помощь Украине и играть на руку России.

Россия раньше поддерживала власть Мадуро.

На референдуме, состоявшемся в воскресенье в Венесуэле, более 95% проголосовавших одобрили установление суверенитета над этой территорией.

В то же время следует отметить, что в нем приняли участие только 2 миллиона жителей, то есть примерно 10% населения, обладающего правом голоса.

Однако Мадуро уже отдал распоряжение государственной нефтяной компании выдать лицензии на разработку нефтяных месторождений региона и предложил Национальной ассамблее страны принять законопроект о включении этой территории в Венесуэлу как 24-й штат.

Ситуация вызвала беспокойство во всем регионе. Бразильская армия заявила, что перекидывает больше солдат в приграничный город Боа-Виста, столицу штата Рорайма, а также привлекает больше бронетехники.

Однако любое военное вторжение Венесуэлы будет сложным с логистической точки зрения, потому что венесуэльским солдатам придется пройти через территорию Бразилии, поскольку в других местах территория сложна для передвижения.

Как сообщает информационное агентство AFP, бразильская армия заявила, что усиливает свое присутствие в регионе в рамках усилий по «гарантированию неприкосновенности территории».

В среду также поступали сообщения об исчезновении вертолета армии Гайаны с семью людьми на борту у границы с Венесуэлой. Однако начальник генштаба Гайаны Омар Хан заявил, что «никакой информации о причастности Венесуэлы нет».

Борьба за нефть

Регион Эсекибо является предметом территориальных споров уже более двух веков.

Каракас заявляет, что регион ушел от Венесуэлы после обретения страной независимости от Испании в начале 1800-х. Власти Гайаны в ответ на это напоминают, что территория Гайаны-Эсекибо входила в состав Британской Гвианы, которая впоследствии стала независимой Гайаной.

Конфликт разразился с новой силой в 2015 году после того, как одна из крупнейших нефтяных компаний мира, американская ExxonMobil, открыла в Гайане-Эсекибо большое месторождение нефти.

Споры между Каракасом и Гайаной снова обострились в сентябре этого года, после того, как Гайана провела аукцион, предоставив крупным международным нефтяным компаниям право бороться за лицензию на ведение геологоразведочных работ в водах Эсекибо.

Благосостояние Гайаны в основном зависит от добычи и экспорта нефти, благодаря чему экономика страны в последние годы показывает одни из самых высоких темпов роста в мире.

В свою очередь Венесуэла, которая тоже в основном полагается на нефтяной экспорт (она имеет самые большие разведанные запасы нефти в мире), переживает затяжной экономический кризис. Ее ужесточают американские санкции, введенные после выборов 2018 года, когда Николас Мадуро победил на президентских выборах посредством подтасовки результатов.

В прошлую пятницу Международный суд ООН призвал правительство Мадуро воздержаться от любых действий, которые могут нарушить статус-кво Гайаны-Эсекибо и привести к изменению ситуации в территориальном споре.

Противники режима Мадуро в стране и за рубежом заявляют, что референдум о присоединении Эсекибо и дальнейших шагах, предпринимаемых в этом направлении правительством, призваны усилить националистические настроения в стране накануне президентских выборов 2024 года.

История региона

Регион Гайана-Эсекибо занимает 159,5 тыс. кв. км и составляет примерно две трети всей территории Гайаны.

В 1899 году международный арбитражный суд в Париже присудил эту территорию Британии, основавшую там свою колонию – Британскую Гвиану.

В 1966 году Великобритания передала правление местным властям, в результате чего образовалось независимое государство Гайана, в которое вошли все земли бывшей колонии.

После этого Британия заключила с Венесуэлой договор о том, что для контроля за ситуацией на спорных территориях будет создана специальная комиссия, в которую войдут представители Венесуэлы и Гайаны.Однако такую комиссию до сих пор не создали.

Венесуэла с конца XIX века оспаривает решение парижского арбитража как пристрастное и незаконное и заявляет, что будет удовлетворена только его полной отменой.

В 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором требовала раз и навсегда подтвердить, что Гайана-Эсекибо является законной частью страны. Однако вердикта суда до сих пор нет.

Венесуэла не признает юрисдикцию Международного суда по решению этого вопроса, но исправно отправляет своих представителей на все заседания в течение последних пяти лет.