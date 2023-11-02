Науковці знайшли втрачений континент, що зник 155 мільйонів років тому

Вчені зібрали докупи залишки континенту, який відколовся від західної Австралії 155 мільйонів років тому і, мабуть, зник у міру просування на північ, у бік Південно-Східної Азії, пише Live Science .

Таємницю того, що трапилося із загубленим континентом, який зник 155 мільйонів років тому, можливо, нарешті розкрито після того, як вчені виявили свідчення існування суші та простежили її сліди.

Виявляється, загублений континент, відомий як Арголанд, відколовся від західної Австралії. Нове дослідження показало, що він розпався, коли тектонічні сили розтягнули сушу і відігнали її від решти континенту.

Дослідники вже давно знали, що 155 мільйонів років тому від Австралії відколовся масив суші завдяки підказкам, залишеним у геології глибокого океанського басейну, відомого як Абісальна рівнина Арго, біля північно-західного узбережжя країни.

Але на відміну від Індії, яка відокремилася від стародавнього суперконтиненту Гондвана 120 мільйонів років тому і досі утворює цілісну територію, Арголанд розколовся на фрагменти. І досі вчені ламали голову над тим, де ці континентальні фрагменти.

“Ми знали, що він має бути десь на північ від Австралії, тому ми очікували знайти його в Південно-Східній Азії”, – розповів провідний автор дослідження Елдерт Адвокат, науковий співробітник кафедри наук про Землю Утрехтського університету в Нідерландах.

“Цей процес тривав від 50 до 60 мільйонів років, і близько 155 мільйонів років тому весь цей колаж із цих стрічкових континентів і проміжних океанів почав переміщатися до Південно-Східної Азії”, – сказав він. «Ми не втратили жодного континенту; це вже був дуже великий і фрагментований ансамбль».

Щоб відобразити це, Адвокат та його колеги назвали Арголанд «Аргопелагом».

Коли фрагменти Арголанда зіткнулися з масивами суші у Південно-Східній Азії, вони також сформували багату біорізноманітність, яку ми бачимо сьогодні. Це пояснює нерівномірний розподіл видів уздовж невидимого бар’єру через Індонезію, додав Адвокат.