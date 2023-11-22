«Місто мертвих»: музеї Ватикану відкрили для публіки давньоримський некрополь

У глибинах Ватикану сховано давньоримський цвинтар, Некрополь Віа Тріумфаліс, який часто називають містом мертвих. Якщо раніше некрополь був доступний лише обраним групам вчених і фахівців, то з 17 листопада його відкрито для публіки через новий вхід у ворота Святої Троянди для виставки під назвою «Життя і смерть у Римі цезарів», повідомляє Еuronews.

У межах старовинного цвинтаря мармурові саркофаги стоять поруч із відкритими могилами, оточеними приголомшливими римськими мозаїками та фресками. Оскільки римські закони забороняли кремацію та поховання померлих у межах міста з міркувань безпеки та гігієни, цвинтарі розташовувалися вздовж доріг за межами міської території.

Археологічна зона площею близько 1000 м² розташована вздовж сегмента стародавньої Віа Тріумфаліс, що спочатку була за міськими стінами.

Некрополь вперше розкопали у 1956 році під час будівництва Ватиканського автопарку. Наступні відкриття, зроблені в 2003 році під час будівництва паркінгу, виявили ділянку Санта-Роза, яку лише недавно пов’язали з більш ранньою знахідкою.

У гробницях, датованих I-VI століттями нашої ери, переважно зберігаються останки «рабів, вільновідпущеників і ремісників міста Риму», каже Леонардо Ді Блазі, експерт із відділу давньогрецької та римської культури Музеїв Ватикану. Деякі з них вважалися імператорської власністю, господарем яких часто був імператор Нерон.

Некрополь надав масу інформації, що прояснює особи та історію життя померлих.

Ді Блазі каже, що є якийсь “Альчімо”, епіграф якого говорить: “custos de scena teatro pompeiano”, тобто він був хранителем сцени великого театру Помпеї і мав дбати про декорації.

Навколо його фігури зображені столярні інструменти, якими він користався для обслуговування театральних сцен.

На іншому надгробку знаходиться портрет якогось «Нуннія», який мав обов’язки «салтуарію», що відповідав за утримання лісу.