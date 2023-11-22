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«Город мертвых»: музеи Ватикана открыли для публики древнеримский некрополь

Мир 16:32   22.11.2023
Оксана Якушко
«Город мертвых»: музеи Ватикана открыли для публики древнеримский некрополь

В глубинах Ватикана спрятано древнеримское кладбище, Некрополь Виа Триумфалис, который часто называют «городом мертвых». Если раньше некрополь был доступен только избранным группам ученых и специалистов, то с 17 ноября он открыт для публики через новый вход в ворота Святой Розы для выставки под названием «Жизнь и смерть в Риме цезарей», сообщает Еuronews.

В пределах старинного кладбища мраморные саркофаги стоят рядом с открытыми могилами, окруженными потрясающими римскими мозаиками и фресками. Поскольку римские законы запрещали кремацию и захоронение умерших в пределах города по соображениям безопасности и гигиены, кладбища располагались вдоль дорог за пределами городской территории.

Археологическая зона площадью около 1000 м² расположена вдоль сегмента древней Виа Триумфалис, первоначально находившейся за городскими стенами.

Некрополь впервые раскопали в 1956 году во время строительства Ватиканского автопарка. Последующие открытия, сделанные в 2003 году во время строительства парковки, выявили участок Санта-Роза, который лишь недавно связали с более ранней находкой.

В гробницах, датируемых I-VI веками нашей эры, преимущественно хранятся останки «рабов, вольноотпущенников и ремесленников города Рима», говорит Леонардо Ди Блази, эксперт из отдела древнегреческой и римской культуры Музеев Ватикана. Некоторые из них считались императорской собственностью, а их хозяином часто был император Нерон.

Некрополь предоставил массу информации, проясняющей личности и истории жизни умерших.

Ди Блази говорит, что есть некий «Альчимо», эпиграф которого гласит: «custos de scena teatro pompeiano», то есть он был хранителем сцены великого театра Помпеи и должен был заботиться о декорациях.

Вокруг его фигуры изображены столярные инструменты, которыми он предположительно пользовался для обслуживания театральных сцен.

На другом надгробии находится портрет некоего «Нунния», имевшего обязанности «салтуария», отвечавшего за содержание леса.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 16:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В глубинах Ватикана спрятано древнеримское кладбище, Некрополь Виа Триумфалис, который часто называют «городом мертвых». Если раньше некрополь был доступен только избранным группам ученых и специалистов, то с 17 ноября он открыт для публики через новый вход в ворота Святой Розы для выставки под названием «Жизнь и смерть в Риме цезарей», сообщает Еuronews.".