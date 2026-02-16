Live

Унікальну пам’ятку археології на Харківщині намагаються повернути державі

Суспільство 17:49   16.02.2026
Оксана Якушко
Унікальну пам’ятку археології на Харківщині намагаються повернути державі Фото: Харківська обласна прокуратура

Пам’ятку археології «Войтенки-1» вчені дослідили з 1970 року, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Харківські прокурори у січні 2026 року звернулася до суду, щоб повернути у державну власність земельну ділянку площею 34,4 га та вартістю понад 1,4 млн грн. Це територія належить до стародавнього поселення «Війтенки-1», яке ще у 1997 році визнали пам’яткою археології місцевого значення.

Ділянку землі незаконно передали у власність Валківської територіальної громади, а згодом — фермерському господарству. Але земля історико-культурного призначення може перебувати лише у державній власності.

Археологи й історики досліджують  поселення і могильник «Війтенки-1» з 1970-х років. Це унікальна пам’ятка пізньоримського часу — початку доби Великого переселення народів у лісостепах Східної Європи, яка має визначне значення для культурного надбання України та світу.

За клопотанням прокурора земельну ділянку арештували та заборонили на ній будь-які сільськогосподарські, будівельні й земельні роботи.

Довідково: через російську агресію в Україні зруйновано/пошкоджено 1630 пам’яток культурної спадщини. Найбільших втрат зазнала Харківська область — 344 об’єкти.

Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура

Автор: Оксана Якушко
