Атаки на Харків 22 і 23 березня: пошкоджені 43 будинки й дві будівлі (фото)

У Харкові внаслідок ворожих атак 22 і 23 березня були пошкоджені 43 житлові будинки та дві адміністративні будівлі.

Пошкодження зафіксували в Індустріальному, Слобідському та Основʼянському районах, повідомили у Харківській міськраді.

Зокрема, в результаті нічної атаки БпЛА 23 числа в Основʼянському районі було пошкоджено 33 багатоквартирних та приватних житлових будинки, а також адмінбудівля.

«Загалом було вибито понад 400 вікон у квартирах та місцях загального користування. Станом на 14:00 комунальники закрили майже половину віконних контурів», – зазначили у мерії.

Наразі комунальники прибирають уламки та будівельні сміття, а також закривають вибиті вікна та усувають аварійність пошкоджених покрівель.