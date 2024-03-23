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Атаки на Харків 22 і 23 березня: пошкоджені 43 будинки й дві будівлі (фото)

Суспільство 17:01   23.03.2024
Вікторія Яковенко
Атаки на Харків 22 і 23 березня: пошкоджені 43 будинки й дві будівлі (фото) Фото: Харківська міськрада

У Харкові внаслідок ворожих атак 22 і 23 березня були пошкоджені 43 житлові будинки та дві адміністративні будівлі.

Пошкодження зафіксували в Індустріальному, Слобідському та Основʼянському районах, повідомили у Харківській міськраді.

Зокрема, в результаті нічної атаки БпЛА 23 числа в Основʼянському районі було пошкоджено 33 багатоквартирних та приватних житлових будинки, а також адмінбудівля.

«Загалом було вибито понад 400 вікон у квартирах та місцях загального користування. Станом на 14:00 комунальники закрили майже половину віконних контурів», – зазначили у мерії.

Наразі комунальники прибирають уламки та будівельні сміття, а також закривають вибиті вікна та усувають аварійність пошкоджених покрівель.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 17:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові внаслідок ворожих атак 22 і 23 березня були пошкоджені 43 житлові будинки та дві адміністративні будівлі.".