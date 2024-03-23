«Зв’язок є, але він «гуляє» – Терехов про оперативну ситуацію в Харкові
Харків досі оговтується після ракетних ударів 22 березня. Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про оперативну ситуацію в місті.
«Відкриті всі «пункти незламності». Вони були відкриті ще вчора, з 5-ї ранку. Працюють цілодобово. На сьогодні їхніми послугами скористалися понад 16,5 тисячі мешканців міста. Там можна підзарядити свої мобільні телефони, можна випити гарячих напоїв. Крім цього, там є інтернет. Працюють у нас майже всі супермаркети, аптеки, люди теж там мають можливість і підзарядити мобільні телефони», – зазначив мер.
Він також розповів, що у пунктах видачі у Харкові з 11:00 почали надавати гарячу їжу. Вчора нагодували майже 40 тисяч жителів.
У місті курсують автобуси, а от метрополітен, трамваї та тролейбуси наразі не працюють. Повітряну тривогу в Харкові оголошують працівники ДСНС через рупори.
«Немає такого, щоб зовсім не працював зв’язок. Так, він «гуляє», але зв’язок є. Дійсно, не всюди, але люди можуть пройти кілька кварталів і там з’явиться зв’язок», – додав Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: пункти незламності, світло, связь, ситуация, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 14:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків досі оговтується після ракетних ударів 22 березня. Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про оперативну ситуацію в місті.".