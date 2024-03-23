«Связь есть, но она «гуляет» — Терехов об оперативной ситуации в Харькове

Харьков до сих пор приходит в себя после ракетных ударов 22 марта. Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал об оперативной ситуации в городе.

«Открыты все «пункти незламності». Они были открыты еще вчера, с 5 утра. Работают круглосуточно. На сегодняшний день их услугами воспользовались более 16,5 тысяч жителей города. Там можно подзарядить мобильные телефоны, можно выпить горячих напитков. Кроме того, там есть интернет. Работают у нас почти все супермаркеты, аптеки, у людей тоже там есть возможность подзарядить мобильные телефоны», — отметил мэр.

Он также рассказал, что в пунктах выдачи в Харькове с 11:00 начали предоставлять горячую еду. Вчера накормили около 40 тысяч жителей.

В городе курсируют автобусы, а вот метрополитен, трамваи и троллейбусы сейчас не работают. Воздушную тревогу в Харькове объявляют работники ГСЧС через рупоры.

«Нет такого, чтобы совсем не работала связь. Да, она «гуляет», но связь есть. Действительно, не везде, но люди могут пройти несколько кварталов, и там появится связь», — добавил Терехов.