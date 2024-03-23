Атаки на Харьков 22 и 23 марта: 43 дома и два здания были повреждены (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове в результате вражеских атак 22 и 23 марта были повреждены 43 жилых дома и два административных здания.
Повреждения зафиксировали в Индустриальном, Слободском и Основянском районах, сообщили в Харьковском горсовете.
В частности, в результате ночной атаки БпЛА 23 числа в Основянском районе было повреждено 33 многоквартирных и частных жилых дома, а также админздание.
«В общей сложности было выбито более 400 окон в квартирах и местах общего пользования. По состоянию на 14:00 коммунальщики закрыли почти половину оконных контуров», — отметили в мэрии.
Сейчас коммунальщики убирают обломки и строймусор, а также закрывают выбитые окна и устраняют аварийность поврежденных кровель.
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 17:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в результате вражеских атак 22 и 23 марта были повреждены 43 жилых дома и два административных здания.".