Атаки на Харьков 22 и 23 марта: 43 дома и два здания были повреждены (фото)

В Харькове в результате вражеских атак 22 и 23 марта были повреждены 43 жилых дома и два административных здания.

Повреждения зафиксировали в Индустриальном, Слободском и Основянском районах, сообщили в Харьковском горсовете.

В частности, в результате ночной атаки БпЛА 23 числа в Основянском районе было повреждено 33 многоквартирных и частных жилых дома, а также админздание.

«В общей сложности было выбито более 400 окон в квартирах и местах общего пользования. По состоянию на 14:00 коммунальщики закрыли почти половину оконных контуров», — отметили в мэрии.

Сейчас коммунальщики убирают обломки и строймусор, а также закрывают выбитые окна и устраняют аварийность поврежденных кровель.