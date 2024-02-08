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В домах в Харькове закрыли окна, выбитые ракетным ударом РФ (фото)

Общество 12:25   08.02.2024
Виктория Яковенко
В домах в Харькове закрыли окна, выбитые ракетным ударом РФ (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове коммунальщики закрыли все окна в квартирах жилых домов, поврежденных ракетным ударом РФ 7 февраля.

Как сообщили в Харьковском горсовете, всего из-за вражеской атаки были выбиты 66 окон в квартирах и еще 76 – в местах общего пользования. Случаи зафиксированы в 33 жилых домах Слободского района.

«Работники КП «Харьковжилстрой» завершают закрывать поврежденные оконные контуры. Кроме того, они уже устранили аварийность двух поврежденных кровель», — отметили в мэрии.

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Фото: Харьковский горсовет

Напомним, 7 февраля первые взрывы раздались в Харькове еще около 6 утра, после этого была еще серия, а затем — удар в 6:50, перед которым ВС ВСУ информировали о пусках россиянами ракет Х-22. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар — не по жилой застройке. Полиция привела данные о троих пострадавших. По данным начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, пострадал директор одного из предприятий, а на местах других попаданий — двое охранников. Последствия «прилетов» показала областная прокуратура.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 12:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове коммунальщики закрыли все окна в квартирах жилых домов, поврежденных ракетным ударом РФ 7 февраля.".