В Харькове раздаются взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях
Фото: Вадим Беликов
В Харькове около 06:00 раздается серия взрывов.
Глава ХОВА Олег Синегубов подтверждает атаку оккупантов и призывает быть в укрытиях.
Быть осторожными призвал и мэр города Игорь Терехов.
Не покидать укрытие призывает и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, синєгубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 06:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 06:00 раздается серия взрывов.".