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В Харькове раздаются взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях

Происшествия 06:08   07.02.2024
Виктория Яковенко
В Харькове раздаются взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях Фото: Вадим Беликов

В Харькове около 06:00 раздается серия взрывов.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтверждает атаку оккупантов и призывает быть в укрытиях.

Быть осторожными призвал и мэр города Игорь Терехов.

Не покидать укрытие призывает и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 06:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 06:00 раздается серия взрывов.".