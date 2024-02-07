Live
  • Ср 07.02.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.63
  • EUR 40.39

У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає бути в укриттях

Події 06:08   07.02.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає бути в укриттях

У Харкові близько 06:00 лунає серія вибухів.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтверджує атаку окупантів і закликає бути в укриттях.

Бути обережними закликав і мер міста Ігор Терехов.

Не покидати укриття закликає і начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
07.02.2024, 06:00
У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає бути в укриттях
У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає бути в укриттях
07.02.2024, 06:08
Ще одне місто-побратим з’явилося у Харкова в США – Терехов
Ще одне місто-побратим з’явилося у Харкова в США – Терехов
06.02.2024, 20:02
Підозрілий рюкзак на лавці в центрі Харкова – поліція залучала робота (відео)
Підозрілий рюкзак на лавці в центрі Харкова – поліція залучала робота (відео)
06.02.2024, 22:34
Щонайменше 3 млн грн переплатить за рибу харківське КП – ХАЦ
Щонайменше 3 млн грн переплатить за рибу харківське КП – ХАЦ
06.02.2024, 21:52
У Харкові та області посилять ППО – Синєгубов провів нараду з військовими
У Харкові та області посилять ППО – Синєгубов провів нараду з військовими
06.02.2024, 17:57

Новини за темою:

23:34
“Прилетіло” по інфраструктурі Основ’янського району – Синєгубов про атаку БпЛА
00:44
Пошкоджено дві багатоповерхівки – Терехов про наслідки атаки “шахедів” (відео)
00:19
Атака дронів на Харків: поліція повідомляє про трьох постраждалих
23:33
У Харкові – “приліт” по приватному дому і гасять пожежу в магазині – Синєгубов
23:09
Щонайменше шість БпЛА атакували регіон, у Харкові – пошкодження інфраструктури

Ви читали новину: «У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає бути в укриттях»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 06:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 06:00 лунає серія вибухів.".