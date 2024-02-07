У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає бути в укриттях

У Харкові близько 06:00 лунає серія вибухів.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтверджує атаку окупантів і закликає бути в укриттях.

Бути обережними закликав і мер міста Ігор Терехов.

Не покидати укриття закликає і начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник