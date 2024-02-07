У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає бути в укриттях
У Харкові близько 06:00 лунає серія вибухів.
Голова ХОВА Олег Синєгубов підтверджує атаку окупантів і закликає бути в укриттях.
Бути обережними закликав і мер міста Ігор Терехов.
Не покидати укриття закликає і начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, Мельник, синєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 06:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 06:00 лунає серія вибухів.".