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В Харькове «прилет» еще в одном районе, Терехов сообщил об ударах

Происшествия 06:58   07.02.2024
Оксана Горун
В Харькове «прилет» еще в одном районе, Терехов сообщил об ударах

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и мэр Игорь Терехов сообщили подробности об утренних «прилетах».

«Обновление к предварительной информации о попадании: зафиксирован также удар по Салтовскому району города», — сообщил Мельник.

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что «прилеты» пришлись по нежилой застройке.

«Сейчас есть информация о попаданиях в районе нежилых объектов. Относительно пострадавших идет уточнение», — написал он.

Напомним, первые взрывы раздались в Харькове еще около 6 утра, после этого была еще серия, а затем — удар в 6:50, перед которым ВС ВСУ информировали о пусках россиянами ракет Х-22.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 06:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и мэр Игорь Терехов сообщили подробности об утренних «прилетах»".