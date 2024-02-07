В Харькове «прилет» еще в одном районе, Терехов сообщил об ударах
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и мэр Игорь Терехов сообщили подробности об утренних «прилетах».
«Обновление к предварительной информации о попадании: зафиксирован также удар по Салтовскому району города», — сообщил Мельник.
Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что «прилеты» пришлись по нежилой застройке.
«Сейчас есть информация о попаданиях в районе нежилых объектов. Относительно пострадавших идет уточнение», — написал он.
Напомним, первые взрывы раздались в Харькове еще около 6 утра, после этого была еще серия, а затем — удар в 6:50, перед которым ВС ВСУ информировали о пусках россиянами ракет Х-22.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, прилеты, ракетний удар, терехов;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 06:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и мэр Игорь Терехов сообщили подробности об утренних «прилетах»".