У Харкові “приліт” ще в одному районі Терехов повідомив про удари

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та мер Ігор Терехов повідомили подробиці про ранкові “прильоти”.

“Оновлення до попередньої інформації про влучання: зафіксовано також удар по Салтівському району міста”, – повідомив Мельник.

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що “прильоти” припали по нежитловій забудові.

“Наразі маємо інформацію щодо влучань у районі нежитлових обʼєктів. Щодо постраждалих – йде уточнення”, – написав він.

Нагадаємо, перші вибухи пролунали в Харкові ще близько 6-ї ранку, після цього була ще серія, а потім – удар о 6:50, перед яким ПС ЗСУ інформували про пуски росіянами ракет Х-22.