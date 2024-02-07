У Харкові “приліт” ще в одному районі Терехов повідомив про удари
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та мер Ігор Терехов повідомили подробиці про ранкові “прильоти”.
“Оновлення до попередньої інформації про влучання: зафіксовано також удар по Салтівському району міста”, – повідомив Мельник.
Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що “прильоти” припали по нежитловій забудові.
“Наразі маємо інформацію щодо влучань у районі нежитлових обʼєктів. Щодо постраждалих – йде уточнення”, – написав він.
Нагадаємо, перші вибухи пролунали в Харкові ще близько 6-ї ранку, після цього була ще серія, а потім – удар о 6:50, перед яким ПС ЗСУ інформували про пуски росіянами ракет Х-22.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 06:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та мер Ігор Терехов повідомили подробиці про ранкові “прильоти”".