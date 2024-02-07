Трое пострадавших в Харькове, били С-300 — полиция и Синегубов о последствиях

В Харькове три человека пострадали в результате утренней ракетной атаки, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилетах» С-300.

«Пять ракетных ударов враг нанес по Харькову. Зафиксированы повреждения нежилой инфраструктуры. Работниками ГСЧС и полиции оказана помощь трем пострадавшим жителям города», — написал Тимошко в facebook.

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал только об одной пострадавшей, которой оказывали помощь медики. Это 52-летняя женщина. У нее легкие повреждения, в больницу ее не забирали — помогли на месте.

«В Харькове начался обстрел ракетами С-300 с 6:00, зафиксированы попадания в Слободском районе, — дополнил Синегубов. — Осмотр мест продолжается».

Напомним, первые взрывы раздались в Харькове еще около 6 утра, после этого была еще серия, а затем — удар в 6:50, перед которым ВС ВСУ информировали о пусках россиянами ракет Х-22. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар — не по жилой застройке.