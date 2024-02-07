Трое пострадавших в Харькове, били С-300 — полиция и Синегубов о последствиях
В Харькове три человека пострадали в результате утренней ракетной атаки, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилетах» С-300.
«Пять ракетных ударов враг нанес по Харькову. Зафиксированы повреждения нежилой инфраструктуры. Работниками ГСЧС и полиции оказана помощь трем пострадавшим жителям города», — написал Тимошко в facebook.
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал только об одной пострадавшей, которой оказывали помощь медики. Это 52-летняя женщина. У нее легкие повреждения, в больницу ее не забирали — помогли на месте.
«В Харькове начался обстрел ракетами С-300 с 6:00, зафиксированы попадания в Слободском районе, — дополнил Синегубов. — Осмотр мест продолжается».
Напомним, первые взрывы раздались в Харькове еще около 6 утра, после этого была еще серия, а затем — удар в 6:50, перед которым ВС ВСУ информировали о пусках россиянами ракет Х-22. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар — не по жилой застройке.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, пострадали, ракетний удар, синєгубов, тимошко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Трое пострадавших в Харькове, били С-300 — полиция и Синегубов о последствиях»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 08:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове три человека пострадали в результате утренней ракетной атаки, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилетах» С-300".