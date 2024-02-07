Троє постраждалих у Харкові, били С-300 – поліція та Синєгубов про наслідки
У Харкові троє людей постраждали внаслідок ранкової ракетної атаки, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “прильоти” С-300.
“Пʼять ракетних ударів ворог завдав по Харкову. Зафіксовано пошкодження нежитлової інфраструктури. Працівниками ДСНС та поліції надана допомога трьом постраждалим мешканцям міста”, – написав Тимошко у фейсбуці.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував лише про одну постраждалу, якій надавали допомогу медики. Це 52-річна жінка. Має легкі пошкодження, до лікарні її не забирали – допомогли на місці.
“У Харкові почався обстріл ракетами С-300 з 6:00, зафіксовано влучання в Слобідському районі, – доповнив Синєгубов. – Огляд місць триває”.
Нагадаємо, перші вибухи пролунали в Харкові ще близько 6-ї ранку, після цього була ще серія, а потім – удар о 6:50, перед яким ПС ЗСУ інформували про пуски росіянами ракет Х-22. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар – не по житловій забудові.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, пострадали, ракетний удар, синєгубов, тимошко;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Троє постраждалих у Харкові, били С-300 – поліція та Синєгубов про наслідки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 08:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові троє людей постраждали внаслідок ранкової ракетної атаки, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “прильоти” С-300".