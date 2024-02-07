Троє постраждалих у Харкові, били С-300 – поліція та Синєгубов про наслідки

У Харкові троє людей постраждали внаслідок ранкової ракетної атаки, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “прильоти” С-300.

“Пʼять ракетних ударів ворог завдав по Харкову. Зафіксовано пошкодження нежитлової інфраструктури. Працівниками ДСНС та поліції надана допомога трьом постраждалим мешканцям міста”, – написав Тимошко у фейсбуці.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував лише про одну постраждалу, якій надавали допомогу медики. Це 52-річна жінка. Має легкі пошкодження, до лікарні її не забирали – допомогли на місці.

“У Харкові почався обстріл ракетами С-300 з 6:00, зафіксовано влучання в Слобідському районі, – доповнив Синєгубов. – Огляд місць триває”.

Нагадаємо, перші вибухи пролунали в Харкові ще близько 6-ї ранку, після цього була ще серія, а потім – удар о 6:50, перед яким ПС ЗСУ інформували про пуски росіянами ракет Х-22. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар – не по житловій забудові.