Live
  • Ср 07.02.2024
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 37.63
  • EUR 40.39

Троє постраждалих у Харкові, били С-300 – поліція та Синєгубов про наслідки

Події 08:45   07.02.2024
Оксана Горун
Троє постраждалих у Харкові, били С-300 – поліція та Синєгубов про наслідки

У Харкові троє людей постраждали внаслідок ранкової ракетної атаки, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “прильоти” С-300.

“Пʼять ракетних ударів ворог завдав по Харкову. Зафіксовано пошкодження нежитлової інфраструктури. Працівниками ДСНС та поліції надана допомога трьом постраждалим мешканцям міста”, – написав Тимошко у фейсбуці.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував лише про одну постраждалу, якій надавали допомогу медики. Це 52-річна жінка. Має легкі пошкодження, до лікарні її не забирали – допомогли на місці.

“У Харкові почався обстріл ракетами С-300 з 6:00, зафіксовано влучання в Слобідському районі, – доповнив Синєгубов. – Огляд місць триває”.

Нагадаємо, перші вибухи пролунали в Харкові ще близько 6-ї ранку, після цього була ще серія, а потім – удар о 6:50, перед яким ПС ЗСУ інформували про пуски росіянами ракет Х-22. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар – не по житловій забудові.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Окупанти посилили удари керованими авіабомбами по Харківщині – ХОВА
Окупанти посилили удари керованими авіабомбами по Харківщині – ХОВА
07.02.2024, 09:01
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
07.02.2024, 06:00
Троє постраждалих у Харкові, били С-300 – поліція та Синєгубов про наслідки
Троє постраждалих у Харкові, били С-300 – поліція та Синєгубов про наслідки
07.02.2024, 08:45
У Харкові “приліт” ще в одному районі Терехов повідомив про удари
У Харкові “приліт” ще в одному районі Терехов повідомив про удари
07.02.2024, 06:58
Три пожежі через обстріли гасили на Харківщині рятувальники
Три пожежі через обстріли гасили на Харківщині рятувальники
07.02.2024, 08:29
РФ розгорнула сили особливого призначення на кордоні з Харківщиною – Машовець
РФ розгорнула сили особливого призначення на кордоні з Харківщиною – Машовець
07.02.2024, 08:04

Новини за темою:

08:45
Троє постраждалих у Харкові, били С-300 – поліція та Синєгубов про наслідки
08:29
Три пожежі через обстріли гасили на Харківщині рятувальники
08:04
РФ розгорнула сили особливого призначення на кордоні з Харківщиною – Машовець
06:58
У Харкові “приліт” ще в одному районі Терехов повідомив про удари
23:26
Головні новини Харкова 6.02: від удару РФ загинуло немовля, мер у Німеччині

Ви читали новину: «Троє постраждалих у Харкові, били С-300 – поліція та Синєгубов про наслідки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 08:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові троє людей постраждали внаслідок ранкової ракетної атаки, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “прильоти” С-300".