У будинках в Харкові закрили вікна, вибиті ракетним ударом РФ (фото)

У Харкові комунальники закрили всі вікна в квартирах житлових будинків, пошкоджених ракетним ударом РФ 7 лютого.

Як повідомили у Харківській міськраді, загалом через ворожу атаку були вибиті 66 вікон у квартирах і ще 76 – в місцях загального користування. Випадки зафіксовані в 33 житлових будинках Слобідського району.

«Працівники КП «Харківжитлобуд» завершують закривати пошкоджені віконні контури. Крім того, вони вже усунули аварійність двох пошкоджених покрівель», – зазначили у мерії.

Нагадаємо, 7 лютого перші вибухи пролунали в Харкові ще близько 6-ї ранку, після цього була ще серія, а потім – удар о 6:50, перед яким ПС ЗСУ інформували про пуски росіянами ракет Х-22. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар – не по житловій забудові. Поліція навела дані про трьох постраждалих. За даними начальника Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова, постраждав директор одного з підприємств, а на місцях інших влучань – двоє охоронців. Наслідки “прильотів” показала облпрокуратура.