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Ракетний удар по Харкову: наслідки показала прокуратура (фото)

Події 09:45   07.02.2024
Оксана Горун
Ракетний удар по Харкову: наслідки показала прокуратура (фото)

По Харкову вранці вдарили п’ять ракет С-300. “Прильоти” на цивільних підприємствах у Слобідському районі, троє постраждалих.

7 лютого близько 6:00 ворог завдав ракетних ударів по Слобідському району м. Харкова. Пошкоджено будівлі та приміщення цивільних підприємств. Постраждали 52-річна жінка та двоє чоловіків віком 59 та 64 років. Всі троє людей є працівниками підприємств. Потерпілим надана допомога на місці. Попередньо, задокументовано влучання пʼятьох ракет типу С-300“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Удар С-300 по Харкову 7 лютого 2024 2

На місці прокурори та слідчі зібрали докази чергового воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, перші вибухи пролунали в Харкові ще близько 6-ї ранку, після цього була ще серія, а потім – удар о 6:50, перед яким ПС ЗСУ інформували про пуски росіянами ракет Х-22. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар – не по житловій забудові. Поліція навела дані про трьох постраждалих. За даними Міненерго, без світла через ракетний удар – 1000 споживачів.

Удар С-300 по Харкову 7 лютого 2024 5

Удар С-300 по Харкову 7 лютого 2024 року

Удар С-300 по Харкову 7 лютого 2024 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 09:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Харкову вранці вдарили п’ять ракет С-300. “Прильоти” на цивільних підприємствах у Слобідському районі, троє постраждалих".