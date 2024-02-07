У Харкові без електрики 1000 споживачів – Міненерго

У Міністерстві енергетики України повідомили, що російські ракети, які вдарили вранці по Харкову, залишили частину абонентів без електрики.

“Після ранкового ракетного обстрілу пошкоджено електромережі, знеструмлено близько 1000 споживачів. Їх розраховують заживити впродовж дня”, – проінформувала пресслужба Міненерго.

Нагадаємо, перші вибухи пролунали в Харкові ще близько 6-ї ранку, після цього була ще серія, а потім – удар о 6:50, перед яким ПС ЗСУ інформували про пуски росіянами ракет Х-22. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар – не по житловій забудові. Поліція навела дані про трьох постраждалих.