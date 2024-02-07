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В Харькове без электричества 1000 потребителей — Минэнерго

Происшествия 09:33   07.02.2024
Оксана Горун
В Харькове без электричества 1000 потребителей — Минэнерго АО «Харьковоблєнерго»

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что российские ракеты, ударившие утром по Харькову, оставили часть абонентов в городе без электричества.

«После утреннего ракетного обстрела повреждены электросети, обесточены около 1000 потребителей. Их рассчитывают запитать в течение дня», — проинформировала пресс-служба Минэнерго.

Напомним, первые взрывы раздались в Харькове еще около 6 утра, после этого была еще серия, а затем — удар в 6:50, перед которым ВС ВСУ информировали о пусках россиянами ракет Х-22. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар — не по жилой застройке. Полиция привела данные о трех пострадавших.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 09:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Министерстве энергетики Украины сообщили, что российские ракеты, ударившие утром по Харькову, оставили часть абонентов в городе без электричества".