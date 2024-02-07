В Харькове без электричества 1000 потребителей — Минэнерго
АО «Харьковоблєнерго»
В Министерстве энергетики Украины сообщили, что российские ракеты, ударившие утром по Харькову, оставили часть абонентов в городе без электричества.
«После утреннего ракетного обстрела повреждены электросети, обесточены около 1000 потребителей. Их рассчитывают запитать в течение дня», — проинформировала пресс-служба Минэнерго.
Напомним, первые взрывы раздались в Харькове еще около 6 утра, после этого была еще серия, а затем — удар в 6:50, перед которым ВС ВСУ информировали о пусках россиянами ракет Х-22. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар — не по жилой застройке. Полиция привела данные о трех пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: електрика, Минэнерго, новости Харькова, ракетний удар, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 09:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Министерстве энергетики Украины сообщили, что российские ракеты, ударившие утром по Харькову, оставили часть абонентов в городе без электричества".