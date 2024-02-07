Live
  • Ср 07.02.2024
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 37.63
  • EUR 40.39

Ракетный удар по Харькову: последствия показала прокуратура (фото)

Происшествия 09:45   07.02.2024
Оксана Горун
Ракетный удар по Харькову: последствия показала прокуратура (фото)

По Харькову утром ударили пять ракет С-300. «Прилеты» по гражданским предприятиям в Слободском районе, трое пострадавших.

«7 февраля около 6:00 враг нанес ракетные удары по Слободскому району г. Харькова. Повреждены здания и помещения гражданских предприятий. Пострадали 52-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 59 и 64 лет. Все три человека являются работниками предприятий. Пострадавшим предоставлена помощь на месте. Предварительно задокументировано попадание пяти ракет типа С-300», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Удар С-300 по Харькову 7 февраля 2024 2

На месте прокуроры и следователи собрали доказательства очередного военного преступления РФ.

Напомним, первые взрывы раздались в Харькове еще около 6 утра, после этого была еще серия, а затем — удар в 6:50, перед которым ВС ВСУ информировали о пусках россиянами ракет Х-22. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар — не по жилой застройке. Полиция привела данные о трех пострадавших. По данным Минэнерго, без света из-за ракетного удара — 1000 потребителей.

Удар С-300 по Харькову 7 февраля 2024 5

Удар С-300 по Харькову 7 февраля 2024

Удар С-300 по Харькову 7 февраля 2024 3

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 7 февраля: пять ракетных ударов, трое пострадавших
Главные новости Харькова 7 февраля: пять ракетных ударов, трое пострадавших
07.02.2024, 10:44
В Харькове «прилет» еще в одном районе, Терехов сообщил об ударах
В Харькове «прилет» еще в одном районе, Терехов сообщил об ударах
07.02.2024, 06:58
Ракетный удар по Харькову: последствия показала прокуратура (фото)
Ракетный удар по Харькову: последствия показала прокуратура (фото)
07.02.2024, 09:45
Зеленский о ракетной атаке на Харьков: два человека пострадали, одного спасли
Зеленский о ракетной атаке на Харьков: два человека пострадали, одного спасли
07.02.2024, 10:32
В Харькове обесточены 11 девятиэтажек, энергетики уже работают — облэнерго
В Харькове обесточены 11 девятиэтажек, энергетики уже работают — облэнерго
07.02.2024, 10:08
Ракетный удар по Золочеву: мать погибшего ребенка в реанимации
Ракетный удар по Золочеву: мать погибшего ребенка в реанимации
07.02.2024, 10:19

Новости по теме:

10:19
Ракетный удар по Золочеву: мать погибшего ребенка в реанимации
10:08
В Харькове обесточены 11 девятиэтажек, энергетики уже работают — облэнерго
09:45
Ракетный удар по Харькову: последствия показала прокуратура (фото)
09:33
В Харькове без электричества 1000 потребителей — Минэнерго
09:26
На Харьковщине в течение дня будут взрывы — ХОВА

Вы читали новость: «Ракетный удар по Харькову: последствия показала прокуратура (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 09:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову утром ударили пять ракет С-300. «Прилеты» по гражданским предприятиям в Слободском районе, трое пострадавших".