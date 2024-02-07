Ракетный удар по Харькову: последствия показала прокуратура (фото)
По Харькову утром ударили пять ракет С-300. «Прилеты» по гражданским предприятиям в Слободском районе, трое пострадавших.
«7 февраля около 6:00 враг нанес ракетные удары по Слободскому району г. Харькова. Повреждены здания и помещения гражданских предприятий. Пострадали 52-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 59 и 64 лет. Все три человека являются работниками предприятий. Пострадавшим предоставлена помощь на месте. Предварительно задокументировано попадание пяти ракет типа С-300», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
На месте прокуроры и следователи собрали доказательства очередного военного преступления РФ.
Напомним, первые взрывы раздались в Харькове еще около 6 утра, после этого была еще серия, а затем — удар в 6:50, перед которым ВС ВСУ информировали о пусках россиянами ракет Х-22. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар — не по жилой застройке. Полиция привела данные о трех пострадавших. По данным Минэнерго, без света из-за ракетного удара — 1000 потребителей.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 09:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову утром ударили пять ракет С-300. «Прилеты» по гражданским предприятиям в Слободском районе, трое пострадавших".