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Головні новини Харкова 7 лютого: вибухи в Харкові, Терехов – про “прильоти”

Події 07:34   07.02.2024
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 7 лютого: вибухи в Харкові, Терехов – про “прильоти”

Основні новини Харкова у хроніці МГ «Об’єктив».

07:34

Зведення Генштабу: атак не Харківщині не було

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Авіаційних ударів зазнали: Ветеринарне, Охримівка, Мала Вовча, Піщане, Кислівка.

07:04

У Харкові є “приліт” у Салтівському районі, Терехов повідомив, що б’ють по нежитловій забудові

“Наразі маємо інформацію щодо влучань у районі нежитлових обʼєктів. Щодо постраждалих – йде уточнення”, – написав мер Ігор Терехов про наслідки перших ударів по Харкову, що відбулися, починаючи з 6 ранку.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник уточнив: стало відомо про “приліт” ще в одному районі міста – Салтівському.

06:52

Ще один вибух пролунав у Харкові

Вибух пролунав у Харкові близько 06:50. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про пуск росіянами ракет Х-22.

06:39

Попередньо, влучання зафіксовані у Слобідському районі – Синєгубов

«Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину – без постраждалих. Огляд місць триває», – пише голова ХОВА Олег Синєгубов.

06:28

Армія РФ завдали чотири удари по Харківщині, загроза ударів – залишається

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали по Харківщині щонайменше чотири удари.

Про загрозу нових ракетних ударів попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

«Зокрема, у повітрі досі знаходяться ворожі Ту-95МС. Інформація про постраждалих та руйнування через ракетний обстріл встановлюється», – пише Сергій Мельник.

06:09

У Харкові лунають вибухи

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтверджує атаку окупантів і закликає бути в укриттях.

Бути обережними закликав і мер міста Ігор Терехов.

Не покидати укриття закликає і начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 07:34;

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