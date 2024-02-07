Головні новини Харкова 7 лютого: вибухи в Харкові, Терехов – про “прильоти”
Основні новини Харкова у хроніці МГ «Об’єктив».
07:34
Зведення Генштабу: атак не Харківщині не було
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – повідомив Генштаб ЗСУ.
Авіаційних ударів зазнали: Ветеринарне, Охримівка, Мала Вовча, Піщане, Кислівка.
07:04
У Харкові є “приліт” у Салтівському районі, Терехов повідомив, що б’ють по нежитловій забудові
“Наразі маємо інформацію щодо влучань у районі нежитлових обʼєктів. Щодо постраждалих – йде уточнення”, – написав мер Ігор Терехов про наслідки перших ударів по Харкову, що відбулися, починаючи з 6 ранку.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник уточнив: стало відомо про “приліт” ще в одному районі міста – Салтівському.
06:52
Ще один вибух пролунав у Харкові
Вибух пролунав у Харкові близько 06:50. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про пуск росіянами ракет Х-22.
06:39
Попередньо, влучання зафіксовані у Слобідському районі – Синєгубов
«Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину – без постраждалих. Огляд місць триває», – пише голова ХОВА Олег Синєгубов.
06:28
Армія РФ завдали чотири удари по Харківщині, загроза ударів – залишається
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали по Харківщині щонайменше чотири удари.
Про загрозу нових ракетних ударів попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
«Зокрема, у повітрі досі знаходяться ворожі Ту-95МС. Інформація про постраждалих та руйнування через ракетний обстріл встановлюється», – пише Сергій Мельник.
06:09
У Харкові лунають вибухи
Голова ХОВА Олег Синєгубов підтверджує атаку окупантів і закликає бути в укриттях.
Бути обережними закликав і мер міста Ігор Терехов.
Не покидати укриття закликає і начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: вибухи, новини, ракетные, угроза, удары, Харків, хроника;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 07:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини Харкова у хроніці МГ «Об’єктив».".