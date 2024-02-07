Війська РФ намагалися прорвати оборону поблизу двох сіл Харківщини – Генштаб
Три атаки відбили українські захисники біля сіл Синьківка та Іванівка Харківської області.
Там ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Супротивник також завдав авіаудару в районі Табаївки.
Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Ветеринарне, Нестерне та Комісарове.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, атаки, генштаб, ивановка, купянское направление, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 20:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три атаки відбили українські захисники біля сіл Синьківка та Іванівка Харківської області.".