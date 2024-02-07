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Війська РФ намагалися прорвати оборону поблизу двох сіл Харківщини – Генштаб

Події 20:02   07.02.2024
Олена Нагорна
Війська РФ намагалися прорвати оборону поблизу двох сіл Харківщини – Генштаб

Три атаки відбили українські захисники біля сіл Синьківка та Іванівка Харківської області.

Там ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Супротивник також завдав авіаудару в районі Табаївки.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Ветеринарне, Нестерне та Комісарове.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 20:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три атаки відбили українські захисники біля сіл Синьківка та Іванівка Харківської області.".