Війська РФ намагалися прорвати оборону поблизу двох сіл Харківщини – Генштаб

Три атаки відбили українські захисники біля сіл Синьківка та Іванівка Харківської області.

Там ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Супротивник також завдав авіаудару в районі Табаївки.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Ветеринарне, Нестерне та Комісарове.