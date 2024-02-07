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Войска РФ пытались прорвать оборону вблизи двух сел Харьковщины — Генштаб

Происшествия 20:02   07.02.2024
Елена Нагорная
Войска РФ пытались прорвать оборону вблизи двух сел Харьковщины — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Три атаки отбили украинские защитники возле сел Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Противник также нанес авиаудар в районе Табаевки.

Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Ветеринарное, Нестерное и Комиссарово.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 20:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три атаки отбили украинские защитники возле сел Синьковка и Ивановка Харьковской области.".