Войска РФ пытались прорвать оборону вблизи двух сел Харьковщины — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Три атаки отбили украинские защитники возле сел Синьковка и Ивановка Харьковской области.
Там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Противник также нанес авиаудар в районе Табаевки.
Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Ветеринарное, Нестерное и Комиссарово.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, атаки, генштаб, ивановка, купянское направление, синьковка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 20:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три атаки отбили украинские защитники возле сел Синьковка и Ивановка Харьковской области.".