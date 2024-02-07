Войска РФ пытались прорвать оборону вблизи двух сел Харьковщины — Генштаб

Три атаки отбили украинские защитники возле сел Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Противник также нанес авиаудар в районе Табаевки.

Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Ветеринарное, Нестерное и Комиссарово.