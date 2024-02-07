Росіяни вдарили по Харкову двома ракетами з Північної Кореї – Болвінов
Дві з п’яти ракет, випущених вранці по Харкову, – північнокорейського виробництва, повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
«Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів – це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)», – повідомив Болвінов.
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві з п’яти ракет, випущених вранці по Харкову, – північнокорейського виробництва, повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.".