Росіяни вдарили по Харкову двома ракетами з Північної Кореї – Болвінов

Дві з п’яти ракет, випущених вранці по Харкову, – північнокорейського виробництва, повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів – це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)», – повідомив Болвінов.