Вибухи у Харкові: влучання зафіксовані у Слобідському районі – Синєгубов

Попередньо, влучання окупантів зафіксовані у Слобідському районі Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину – без постраждалих. Огляд місць триває», – пише Синєгубов.

Нагадаємо, близько 06:00 у Харкові лунала серія вибухів. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали по Харківщині щонайменше чотири удари.