Вибухи у Харкові: влучання зафіксовані у Слобідському районі – Синєгубов
Попередньо, влучання окупантів зафіксовані у Слобідському районі Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину – без постраждалих. Огляд місць триває», – пише Синєгубов.
Нагадаємо, близько 06:00 у Харкові лунала серія вибухів. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали по Харківщині щонайменше чотири удари.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, район, синєгубов, Слободской, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вибухи у Харкові: влучання зафіксовані у Слобідському районі – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 06:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо, влучання окупантів зафіксовані у Слобідському районі Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".