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Вибухи у Харкові: влучання зафіксовані у Слобідському районі – Синєгубов

Події 06:35   07.02.2024
Вікторія Яковенко
Вибухи у Харкові: влучання зафіксовані у Слобідському районі – Синєгубов

Попередньо, влучання окупантів зафіксовані у Слобідському районі Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину – без постраждалих. Огляд місць триває», – пише Синєгубов.

Нагадаємо, близько 06:00 у Харкові лунала серія вибухів. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали по Харківщині щонайменше чотири удари.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 06:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо, влучання окупантів зафіксовані у Слобідському районі Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".