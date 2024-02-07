Взрывы в Харькове: попадания зафиксированы в Слободском районе – Синегубов
Фото: ХОВА
Предварительно попадания оккупантов зафиксированы в Слободском районе Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Есть повреждение нежилой инфраструктуры. На эту минуту – без пострадавших. Осмотр мест продолжается», – пишет Синегубов.
Напомним, около 06:00 в Харькове звучала серия взрывов. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли по Харьковщине не менее четырех ударов.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 06:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно попадания оккупантов зафиксированы в Слободском районе Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".