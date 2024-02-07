Live
  • Ср 07.02.2024
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 37.63
  • EUR 40.39

Взрывы в Харькове: попадания зафиксированы в Слободском районе – Синегубов

Происшествия 06:35   07.02.2024
Виктория Яковенко
Взрывы в Харькове: попадания зафиксированы в Слободском районе – Синегубов Фото: ХОВА

Предварительно попадания оккупантов зафиксированы в Слободском районе Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Есть повреждение нежилой инфраструктуры. На эту минуту – без пострадавших. Осмотр мест продолжается», – пишет Синегубов.

Напомним, около 06:00 в Харькове звучала серия взрывов. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли по Харьковщине не менее четырех ударов.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 7 февраля: взрывы в Харькове, Терехов — о «прилетах»
Главные новости Харькова 7 февраля: взрывы в Харькове, Терехов — о «прилетах»
07.02.2024, 07:34
В Харькове «прилет» еще в одном районе, Терехов сообщил об ударах
В Харькове «прилет» еще в одном районе, Терехов сообщил об ударах
07.02.2024, 06:58
Взрывы в Харькове: попадания зафиксированы в Слободском районе – Синегубов
Взрывы в Харькове: попадания зафиксированы в Слободском районе – Синегубов
07.02.2024, 06:35
Армия РФ нанесла четыре удара по Харьковщине, угроза ударов – остается
Армия РФ нанесла четыре удара по Харьковщине, угроза ударов – остается
07.02.2024, 06:19
В Харькове раздаются взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях
В Харькове раздаются взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях
07.02.2024, 06:08
Сводка Генштаба: атак не Харьковщине не было, пять авиаударов
Сводка Генштаба: атак не Харьковщине не было, пять авиаударов
07.02.2024, 07:26

Новости по теме:

06:35
Взрывы в Харькове: попадания зафиксированы в Слободском районе – Синегубов
06:19
Армия РФ нанесла четыре удара по Харьковщине, угроза ударов – остается
06:08
В Харькове раздаются взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях
23:34
«Прилетело» по инфраструктуре Основянского района — Синегубов об атаке БпЛА
00:44
Повреждены две многоэтажки — Терехов о последствиях атаки Shahed (видео)

Вы читали новость: «Взрывы в Харькове: попадания зафиксированы в Слободском районе – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 06:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно попадания оккупантов зафиксированы в Слободском районе Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".