Взрывы в Харькове: попадания зафиксированы в Слободском районе – Синегубов

Предварительно попадания оккупантов зафиксированы в Слободском районе Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Есть повреждение нежилой инфраструктуры. На эту минуту – без пострадавших. Осмотр мест продолжается», – пишет Синегубов.

Напомним, около 06:00 в Харькове звучала серия взрывов. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли по Харьковщине не менее четырех ударов.