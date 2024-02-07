Армия РФ нанесла четыре удара по Харьковщине, угроза ударов – остается

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли по Харьковщине не менее четырех ударов.

«Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!», – пишет глава ХОВА Олег Синегубов.

Об угрозе новых ракетных ударов предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

«В частности, в воздухе до сих пор находятся вражеские Ту-95МС. Информация о пострадавших и разрушениях из-за ракетных обстрелов устанавливается», — пишет Сергей Мельник.

Напомним, около 06:00 в Харькове звучала серия взрывов.