Армия РФ нанесла четыре удара по Харьковщине, угроза ударов – остается
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли по Харьковщине не менее четырех ударов.
«Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!», – пишет глава ХОВА Олег Синегубов.
Об угрозе новых ракетных ударов предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
«В частности, в воздухе до сих пор находятся вражеские Ту-95МС. Информация о пострадавших и разрушениях из-за ракетных обстрелов устанавливается», — пишет Сергей Мельник.
Напомним, около 06:00 в Харькове звучала серия взрывов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ракети, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 06:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли по Харьковщине не менее четырех ударов.".