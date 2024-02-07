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Армія РФ завдала чотири удари по Харківщині, загроза ударів – залишається

Події 06:19   07.02.2024
Вікторія Яковенко
Армія РФ завдала чотири удари по Харківщині, загроза ударів – залишається

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали по Харківщині щонайменше чотири удари.

«Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – пише голова ХОВА Олег Синєгубов.

Про загрозу нових ракетних ударів попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

«Зокрема, у повітрі досі знаходяться ворожі Ту-95МС. Інформація про постраждалих та руйнування через ракетний обстріл встановлюється», – пише Сергій Мельник.

Нагадаємо, близько 06:00 у Харкові лунала серія вибухів.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 06:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали по Харківщині щонайменше чотири удари.".