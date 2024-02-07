Армія РФ завдала чотири удари по Харківщині, загроза ударів – залишається

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали по Харківщині щонайменше чотири удари.

«Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – пише голова ХОВА Олег Синєгубов.

Про загрозу нових ракетних ударів попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

«Зокрема, у повітрі досі знаходяться ворожі Ту-95МС. Інформація про постраждалих та руйнування через ракетний обстріл встановлюється», – пише Сергій Мельник.

Нагадаємо, близько 06:00 у Харкові лунала серія вибухів.