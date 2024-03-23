По Харкову ввечері «прилетіла» ракета Х-35: наслідки (фото)
23 марта около 17:45 армия РФ нанесла ракетного удару по Слободскому району Харькова.
Предварительно враг ударил ракетой Х-35, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«Повреждены складские помещения и здания предприятия. Без пострадавших», – отметили правоохранители.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Нагадаємо, що близько 17:45 у Харкові було чутно вибух. Мер Ігор Терехов повідомляв, що місто під ударом окупантів. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях. Згодом Терехов заявив про «приліт» у промзону одного з районів Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 20:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 марта около 17:45 армия РФ нанесла ракетного удару по Слободскому району Харькова.".