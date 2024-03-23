Live
  • Сб 23.03.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 38.92
  • EUR 42.47

По Харкову ввечері «прилетіла» ракета Х-35: наслідки (фото)

Суспільство 20:35   23.03.2024
Вікторія Яковенко
По Харкову ввечері «прилетіла» ракета Х-35: наслідки (фото)

23 марта около 17:45 армия РФ нанесла ракетного удару по Слободскому району Харькова.

Предварительно враг ударил ракетой Х-35, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Повреждены складские помещения и здания предприятия. Без пострадавших», – отметили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

01

03

04

05

Нагадаємо, що близько 17:45 у Харкові було чутно вибух. Мер Ігор Терехов повідомляв, що місто під ударом окупантів. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях. Згодом Терехов заявив про «приліт» у промзону одного з районів Харкова.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
По Харкову ввечері «прилетіла» ракета Х-35: наслідки (фото)
По Харкову ввечері «прилетіла» ракета Х-35: наслідки (фото)
23.03.2024, 20:35
Головні новини Харкова 23 березня: удар “шахедів”, ситуація зі світлом, вибух
Головні новини Харкова 23 березня: удар “шахедів”, ситуація зі світлом, вибух
23.03.2024, 21:25
Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси
Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси
22.03.2024, 07:12
ТЕЦ практично зруйнована – Терехов про ситуацію в Харкові
ТЕЦ практично зруйнована – Терехов про ситуацію в Харкові
22.03.2024, 17:03
Холодна вода є в усіх жителів Харкова, гаряча – у половини – Терехов
Холодна вода є в усіх жителів Харкова, гаряча – у половини – Терехов
23.03.2024, 21:22
«Суттєво вплинули на Куп’янський напрямок» – Машовець про дії на Бєлгородщині
«Суттєво вплинули на Куп’янський напрямок» – Машовець про дії на Бєлгородщині
23.03.2024, 21:19

Новини за темою:

14:43
Пенсіонер загинув вранці внаслідок артобстрілу села на Харківщині (фото)
09:49
Удар БпЛА по Харкову: вже відомо про чотирьох постраждалих, наслідки (фото)
14:29
Хотів «злити» РФ дані про техніку ЗСУ: затримали уродженця Харківщини
11:16
Наймасштабніша атака на енергооб’єкти Харківщини: «прилетіло» 18 ракет (фото)
10:15
Хрещеник “Багіри” здавав позиції ППО у Харкові з перших днів вторгнення

Ви читали новину: «По Харкову ввечері «прилетіла» ракета Х-35: наслідки (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 20:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 марта около 17:45 армия РФ нанесла ракетного удару по Слободскому району Харькова.".