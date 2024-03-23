Харків’яни чули вибух: Терехов повідомив, куди «прилетіло»
Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про «прильот» у промзону одного з районів Харкова.
«На щастя, без постраждалих. Пошкоджена нежитлова будівля», – написав Терехов.
Нагадаємо, що близько 17:45 у Харкові було чутно вибух. Мер Ігор Терехов повідомляв, що місто під ударом окупантів. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 18:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про «прильот» у промзону одного з районів Харкова.".