Харків’яни чули вибух: Терехов повідомив, куди «прилетіло»

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про «прильот» у промзону одного з районів Харкова.

«На щастя, без постраждалих. Пошкоджена нежитлова будівля», – написав Терехов.

Нагадаємо, що близько 17:45 у Харкові було чутно вибух. Мер Ігор Терехов повідомляв, що місто під ударом окупантів. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях.