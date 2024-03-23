У Харкові було чутно вибух: Терехов заявляв, що місто під обстрілом

Близько 17:45 у Харкові було чутно вибух.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що місто знову під обстрілом окупантів і закликав бути обережними.

Бути в укриттях закликав і начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.