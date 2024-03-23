У Харкові було чутно вибух: Терехов заявляв, що місто під обстрілом
Близько 17:45 у Харкові було чутно вибух.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що місто знову під обстрілом окупантів і закликав бути обережними.
Бути в укриттях закликав і начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 18:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 17:45 у Харкові було чутно вибух.".