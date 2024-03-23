Live
  • Сб 23.03.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 38.92
  • EUR 42.47

В Харькове был слышен взрыв: Терехов заявлял, что город под обстрелом

Происшествия 18:02   23.03.2024
Виктория Яковенко
В Харькове был слышен взрыв: Терехов заявлял, что город под обстрелом Фото: Вадим Беликов

Около 17:45 в Харькове был слышен взрыв.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что город снова под обстрелом оккупантов и призвал быть осторожными.

Быть в укрытиях призывал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 23 марта: удар «Шахедов», ситуация со светом, взрыв
Главные новости Харькова 23 марта: удар «Шахедов», ситуация со светом, взрыв
23.03.2024, 18:49
В Харькове был слышен взрыв: Терехов заявлял, что город под обстрелом
В Харькове был слышен взрыв: Терехов заявлял, что город под обстрелом
23.03.2024, 18:02
Восстановят ли свет в Харькове за выходные: ответ Терехова
Восстановят ли свет в Харькове за выходные: ответ Терехова
23.03.2024, 13:40
«ТЭЦ практически разрушена» – Терехов о ситуации в Харькове
«ТЭЦ практически разрушена» – Терехов о ситуации в Харькове
22.03.2024, 17:03
Харьковчане слышали взрыв: Терехов сообщил, куда «прилетело»
Харьковчане слышали взрыв: Терехов сообщил, куда «прилетело»
23.03.2024, 18:44
Укрэнерго: 30-40% харьковчан уже со светом, почему сложно запитать город
Укрэнерго: 30-40% харьковчан уже со светом, почему сложно запитать город
22.03.2024, 20:44

Новости по теме:

18:02
В Харькове был слышен взрыв: Терехов заявлял, что город под обстрелом
00:27
В Харькове гремят взрывы: Мельник сообщает, что город атакуют Шахеды
22:58
В Харькове был слышен взрыв: Терехов сообщает, что город вновь под ударом
13:07
Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, Мельник призвал идти в укрытие
23:17
Главные новости Харькова 14.03: атака «шахедов», фронт, удары С-300

Вы читали новость: «В Харькове был слышен взрыв: Терехов заявлял, что город под обстрелом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 18:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 17:45 в Харькове был слышен взрыв.".