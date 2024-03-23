В Харькове был слышен взрыв: Терехов заявлял, что город под обстрелом

Около 17:45 в Харькове был слышен взрыв.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что город снова под обстрелом оккупантов и призвал быть осторожными.

Быть в укрытиях призывал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.