Харьковчане слышали взрыв: Терехов сообщил, куда «прилетело»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о «прилете» в промзону одного из районов Харькова.

«К счастью, без пострадавших. Поврежденно нежилое здание», – написал Терехов.

Напомним, что около 17:45 в Харькове был слышен взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщал, что город под ударом оккупантов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях.