Харьковчане слышали взрыв: Терехов сообщил, куда «прилетело»
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о «прилете» в промзону одного из районов Харькова.
«К счастью, без пострадавших. Поврежденно нежилое здание», – написал Терехов.
Напомним, что около 17:45 в Харькове был слышен взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщал, что город под ударом оккупантов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях.
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 18:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о «прилете» в промзону одного из районов Харькова.".