По Харькову вечером «прилетела» ракета Х-35: последствия (фото)

23 марта около 17:45 армия РФ нанесла ракетный удар по Слободскому району Харькова.

Предварительно враг ударил ракетой Х-35, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Повреждены складские помещения и здания предприятия. Без пострадавших», — отметили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, что около 17:45 в Харькове был слышен взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщал, что город под ударом оккупантов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях. Позже Терехов заявил о «прилете» в промзону одного из районов Харькова.