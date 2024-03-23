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По Харькову вечером «прилетела» ракета Х-35: последствия (фото)

Общество 20:35   23.03.2024
Виктория Яковенко
По Харькову вечером «прилетела» ракета Х-35: последствия (фото)

23 марта около 17:45 армия РФ нанесла ракетный удар по Слободскому району Харькова.

Предварительно враг ударил ракетой Х-35, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Повреждены складские помещения и здания предприятия. Без пострадавших», — отметили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Напомним, что около 17:45 в Харькове был слышен взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщал, что город под ударом оккупантов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях. Позже Терехов заявил о «прилете» в промзону одного из районов Харькова.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 20:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 марта около 17:45 армия РФ нанесла ракетный удар по Слободскому району Харькова.".