Ракетний удар по Харкову: жінку витягували з-під завалів

У ДСНС повідомили подробиці щодо наслідків ракетного удару по Харкову та порятунку постраждалих.

“Сьогодні близько 6-ї години ранку російські війська вдарили ракетами по об’єктах нежитлової цивільної інфраструктури у Слобідському районі міста. Під завалами однієї з будівель опинилась жінка 1971 року народження. Її було врятовано силами фахівців ДСНС у співпраці з працівниками газової служби Харкова”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, постраждала зазнала легких пошкоджень. До лікарні її не забирали.

Нагадаємо, перші вибухи пролунали в Харкові ще близько 6-ї ранку, після цього була ще серія, а потім – удар о 6:50, перед яким ПС ЗСУ інформували про пуски росіянами ракет Х-22. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар – не по житловій забудові. Поліція навела дані про трьох постраждалих. За даними начальника Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова, постраждав директор одного з підприємств міста та двоє охоронців. За даними Міненерго, без світла через ракетний удар – 1000 споживачів, знеструмлено 11 багатоповерхівок. Наслідки “прильотів” показала Харківська обласна прокуратура.