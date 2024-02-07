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Ракетний удар по Харкову: жінку витягували з-під завалів

Події 11:24   07.02.2024
Оксана Горун
Ракетний удар по Харкову: жінку витягували з-під завалів

У ДСНС повідомили подробиці щодо наслідків ракетного удару по Харкову та порятунку постраждалих.

Сьогодні близько 6-ї години ранку російські війська вдарили ракетами по об’єктах нежитлової цивільної інфраструктури у Слобідському районі міста. Під завалами однієї з будівель опинилась жінка 1971 року народження. Її було врятовано силами фахівців ДСНС у співпраці з працівниками газової служби Харкова”, – поінформувала  пресслужба  ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, постраждала зазнала легких пошкоджень. До лікарні її не забирали.

Нагадаємо, перші вибухи пролунали в Харкові ще близько 6-ї ранку, після цього була ще серія, а потім – удар о 6:50, перед яким ПС ЗСУ інформували про пуски росіянами ракет Х-22. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар – не по житловій забудові. Поліція навела дані про трьох постраждалих. За даними начальника Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова, постраждав директор одного з підприємств міста та двоє охоронців. За даними Міненерго, без світла через ракетний удар – 1000 споживачівзнеструмлено 11 багатоповерхівок. Наслідки “прильотів” показала Харківська обласна прокуратура. 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 11:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили подробиці щодо наслідків ракетного удару по Харкову та порятунку постраждалих".