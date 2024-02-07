У Харкові знеструмлено 11 дев’ятиповерхівок, енергетики вже працюють
У Харкові відновлюють електропостачання після ракетного обстрілу, повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.
За даними начальника Східного району електричних мереж АТ “Харківобленерго” Максима Резніченка, зараз енергетики оглядають пошкодження, щоб розпочати ремонтні роботи.
“Знеструмлено одинадцять дев’ятиповерхівок. Вживаємо усіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання”, – сказав Резніченко.
Нагадаємо, перші вибухи пролунали в Харкові ще близько 6-ї ранку, після цього була ще серія, а потім – удар о 6:50, перед яким ПС ЗСУ інформували про пуски росіянами ракет Х-22. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар – не по житловій забудові. Поліція навела дані про трьох постраждалих. За даними Міненерго, без світла через ракетний удар – 1000 споживачів. Наслідки “прильотів” показала Харківська обласна прокуратура.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електрика, новини Харкова, ракетний удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 10:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відновлюють електропостачання після ракетного обстрілу, повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”".