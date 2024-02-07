В Харькове обесточены 11 девятиэтажек, энергетики уже работают — облэнерго
В Харькове восстанавливают электроснабжение после ракетных обстрелов, сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
По данным начальника Восточного района электрических сетей АО «Харьковоблэнерго» Максима Резниченко, сейчас энергетики осматривают повреждения, чтобы начать ремонтные работы.
«Обесточено одиннадцать девятиэтажек. Принимаем все меры для скорейшего восстановления электроснабжения», — сказал Резниченко.
Напомним, первые взрывы раздались в Харькове еще около 6 утра, после этого была еще серия, а затем — удар в 6:50, перед которым ВС ВСУ информировали о пусках россиянами ракет Х-22. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар — не по жилой застройке. Полиция привела данные о трех пострадавших. По данным Минэнерго, без света из-за ракетного удара — 1000 потребителей. Последствия «прилетов» показала Харьковская областная прокуратура.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електрика, новости Харькова, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 10:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове восстанавливают электроснабжение после ракетных обстрелов, сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»".