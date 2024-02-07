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Ракетный удар по Харькову: женщину вытаскивали из-под завалов

Происшествия 11:24   07.02.2024
Оксана Горун
Ракетный удар по Харькову: женщину вытаскивали из-под завалов

В ГСЧС сообщили подробности о последствиях ракетного удара по Харькову и спасении пострадавших.

«Сегодня около 6 часов утра российские войска ударили ракетами по объектам нежилой гражданской инфраструктуры в Слободском районе города. Под завалами одного из зданий оказалась женщина 1971 года рождения. Она была спасена силами специалистов ГСЧС в сотрудничестве с работниками газовой службы Харькова», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, пострадавшая получила легкие повреждения. В больницу ее не забирали.

Напомним, первые взрывы раздались в Харькове еще около 6 утра, после этого была еще серия, а затем — удар в 6:50, перед которым ВС ВСУ информировали о пусках россиянами ракет Х-22. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар — не по жилой застройке. Полиция привела данные о трех пострадавших. По данным начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, пострадал директор одного из предприятий города и два охранника. По данным Минэнерго, без света из-за ракетного удара — 1000 потребителей, обесточены 11 многоэтажек. Последствия «прилетов» показала Харьковская областная прокуратура

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 11:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили подробности о последствиях ракетного удара по Харькову и спасении пострадавших".