Ракетный удар по Харькову: женщину вытаскивали из-под завалов

В ГСЧС сообщили подробности о последствиях ракетного удара по Харькову и спасении пострадавших.

«Сегодня около 6 часов утра российские войска ударили ракетами по объектам нежилой гражданской инфраструктуры в Слободском районе города. Под завалами одного из зданий оказалась женщина 1971 года рождения. Она была спасена силами специалистов ГСЧС в сотрудничестве с работниками газовой службы Харькова», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, пострадавшая получила легкие повреждения. В больницу ее не забирали.

Напомним, первые взрывы раздались в Харькове еще около 6 утра, после этого была еще серия, а затем — удар в 6:50, перед которым ВС ВСУ информировали о пусках россиянами ракет Х-22. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар — не по жилой застройке. Полиция привела данные о трех пострадавших. По данным начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, пострадал директор одного из предприятий города и два охранника. По данным Минэнерго, без света из-за ракетного удара — 1000 потребителей, обесточены 11 многоэтажек. Последствия «прилетов» показала Харьковская областная прокуратура