Главные новости Харькова 7 февраля: взрывы в Харькове, Терехов — о «прилетах»
Основные новости Харькова в хронике МГ «Объектив».
07:34
Сводка Генштаба: атак не Харьковщине не было
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — проинформировали в ГШ.
Авиационные удары пришлись по Ветеринарному, Охримовке, Малой Волчьей, Песчаному, Кисловке.
07:04
В Харькове есть «прилет» в Салтовском районе, Терехов сообщил, что бьют по нежилой застройке
«Сейчас есть информация о попаданиях в районе нежилых объектов. Относительно пострадавших идет уточнение», — написал мэр Харькова Игорь Терехов о последствиях первых ударов по Харькову, произошедших, начиная с 6 утра.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник уточнил: стало известно о «прилете» в еще одном районе города — Салтовском.
06:52
Еще один взрыв прозвучал в Харькове
Взрыв прозвучал в Харькове около 06:50. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о пуске россиянами ракет Х-22.
06:39
Предварительно попадания зафиксированы в Слободском районе – Синегубов
«Есть повреждение нежилой инфраструктуры. На эту минуту – без пострадавших. Обзор мест продолжается», — пишет глава ХОВА Олег Синегубов.
06:28
Армия РФ нанесла четыре удара по Харьковщине, угроза ударов – остается
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли по Харьковщине минимум четыре удара.
Об угрозе новых ракетных ударов предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
«В частности, в воздухе до сих пор находятся вражеские Ту-95МС. Информация о пострадавших и разрушениях из-за ракетных обстрелов устанавливается», — пишет Сергей Мельник.
06:09
В Харькове раздаются взрывы
Глава ХОВА Олег Синегубов подтверждает атаку оккупантов и призывает быть в укрытиях.
Быть осторожными призывал и мэр города Игорь Терехов.
Не покидать укрытие призывает и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 07:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости Харькова в хронике МГ «Объектив».".