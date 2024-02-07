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Главные новости Харькова 7 февраля: взрывы в Харькове, Терехов — о «прилетах»

Общество 07:34   07.02.2024
Виктория Яковенко
Главные новости Харькова 7 февраля: взрывы в Харькове, Терехов — о «прилетах» Фото: Елена Нагорная

Основные новости Харькова в хронике МГ «Объектив».

07:34

Сводка Генштаба: атак не Харьковщине не было

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — проинформировали в ГШ.

Авиационные удары пришлись по  Ветеринарному, Охримовке, Малой Волчьей, Песчаному, Кисловке.

07:04

В Харькове есть «прилет» в Салтовском районе, Терехов сообщил, что бьют по нежилой застройке

«Сейчас есть информация о попаданиях в районе нежилых объектов. Относительно пострадавших идет уточнение», — написал мэр Харькова Игорь Терехов о последствиях первых ударов по Харькову, произошедших, начиная с 6 утра.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник уточнил: стало известно о «прилете» в еще одном районе города — Салтовском.

06:52

Еще один взрыв прозвучал в Харькове

Взрыв прозвучал в Харькове около 06:50. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о пуске россиянами ракет Х-22.

06:39

Предварительно попадания зафиксированы в Слободском районе – Синегубов

«Есть повреждение нежилой инфраструктуры. На эту минуту – без пострадавших. Обзор мест продолжается», — пишет глава ХОВА Олег Синегубов.

06:28

Армия РФ нанесла четыре удара по Харьковщине, угроза ударов – остается

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли по Харьковщине минимум четыре удара.

Об угрозе новых ракетных ударов предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

«В частности, в воздухе до сих пор находятся вражеские Ту-95МС. Информация о пострадавших и разрушениях из-за ракетных обстрелов устанавливается», — пишет Сергей Мельник.

06:09

В Харькове раздаются взрывы

Глава ХОВА Олег Синегубов подтверждает атаку оккупантов и призывает быть в укрытиях.

Быть осторожными призывал и мэр города Игорь Терехов.

Не покидать укрытие призывает и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 07:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости Харькова в хронике МГ «Объектив».".