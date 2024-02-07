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Россияне сбросили авиабомбы на села Григоровка и Ольховатка на Харьковщине

Происшествия 13:56   07.02.2024
Оксана Якушко

7 февраля около 6:00 оккупанты нанесли авиаудары по селу  Григоровка Купянского района, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Повреждены жилые дома.

Также сегодня утром село Ольховатка Купянского района оказалось под авиаударами россиян. Повреждены административное здание и частные дома.

По предварительным данным, враг бил по указанным населенным пунктам авиабомбами.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 13:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 февраля около 6:00 оккупанты нанесли авиаудары по селу  Григоровка Купянского района, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".