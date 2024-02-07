Россияне сбросили авиабомбы на села Григоровка и Ольховатка на Харьковщине
7 февраля около 6:00 оккупанты нанесли авиаудары по селу Григоровка Купянского района, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Повреждены жилые дома.
Также сегодня утром село Ольховатка Купянского района оказалось под авиаударами россиян. Повреждены административное здание и частные дома.
По предварительным данным, враг бил по указанным населенным пунктам авиабомбами.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, бомба, россияне, село, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 13:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 февраля около 6:00 оккупанты нанесли авиаудары по селу Григоровка Купянского района, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".