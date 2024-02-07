Россияне сбросили авиабомбы на села Григоровка и Ольховатка на Харьковщине

7 февраля около 6:00 оккупанты нанесли авиаудары по селу Григоровка Купянского района, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Повреждены жилые дома.

Также сегодня утром село Ольховатка Купянского района оказалось под авиаударами россиян. Повреждены административное здание и частные дома.

По предварительным данным, враг бил по указанным населенным пунктам авиабомбами.