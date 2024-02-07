Росіяни скинули авіабомби на села Григорівка та Вільхуватка на Харківщині

7 лютого близько 6:00 окупанти завдали авіаударів по селу Григорівка Куп’янського району, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджені житлові будинки.

Також сьогодні вранці село Вільхуватка Купʼянського району опинилось під авіаударами росіян. Зазнали пошкоджень адміністративна будівля та приватні домоволодіння.

За попередніми даними, ворог бив по вказаних населених пунктах авіабомбами.