Росіяни скинули авіабомби на села Григорівка та Вільхуватка на Харківщині
7 лютого близько 6:00 окупанти завдали авіаударів по селу Григорівка Куп’янського району, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Пошкоджені житлові будинки.
Також сьогодні вранці село Вільхуватка Купʼянського району опинилось під авіаударами росіян. Зазнали пошкоджень адміністративна будівля та приватні домоволодіння.
За попередніми даними, ворог бив по вказаних населених пунктах авіабомбами.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, бомба, росіяни, село, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 13:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 февраля около 6:00 оккупанты нанесли авиаудары по селу Григоровка Купянского района, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".