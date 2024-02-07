Live
  • Ср 07.02.2024
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 37.63
  • EUR 40.39

Росіяни скинули авіабомби на села Григорівка та Вільхуватка на Харківщині

Події 13:56   07.02.2024
Оксана Якушко

7 лютого близько 6:00 окупанти завдали авіаударів по селу Григорівка Куп’янського району, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджені житлові будинки.

Також сьогодні вранці село Вільхуватка Купʼянського району опинилось під авіаударами росіян. Зазнали пошкоджень адміністративна будівля та приватні домоволодіння.

За попередніми даними, ворог бив по вказаних населених пунктах авіабомбами.

Читайте також: Ракетний удар по Харкову: наслідки показала прокуратура (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Росіяни вдарили по Харкову двома ракетами з Північної Кореї – Болвінов
Росіяни вдарили по Харкову двома ракетами з Північної Кореї – Болвінов
07.02.2024, 15:15
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
07.02.2024, 06:00
Зеленський хоче звільнити Залужного, бо не може ним керувати – УП
Зеленський хоче звільнити Залужного, бо не може ним керувати – УП
07.02.2024, 14:48
Росіяни скинули авіабомби на села Григорівка та Вільхуватка на Харківщині
Росіяни скинули авіабомби на села Григорівка та Вільхуватка на Харківщині
07.02.2024, 13:56
Директор одного з ЦНАПів Харкова привласнював зарплати підлеглих
Директор одного з ЦНАПів Харкова привласнював зарплати підлеглих
07.02.2024, 13:32
У Харкові “приліт” ще в одному районі Терехов повідомив про удари
У Харкові “приліт” ще в одному районі Терехов повідомив про удари
07.02.2024, 06:58

Новини за темою:

19:12
Доба на Харківщині знову минула без штурмів РФ, але з авіаударами – Генштаб
19:51
Головні новини Харкова 4.02: біля Куп’янська росіяни не штурмували позиції ВСУ
19:37
На Куп’янському напрямку Харківщини ворог не штурмував позиції ЗСУ – Генштаб
08:39
Росіяни обстріляли 17 населених пунктів Харківщини – Синєгубов
07:45
Росіяни завдали авіаударів по 8 населених пунктах Харківщини – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «Росіяни скинули авіабомби на села Григорівка та Вільхуватка на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 13:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 февраля около 6:00 оккупанты нанесли авиаудары по селу  Григоровка Купянского района, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".