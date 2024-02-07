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Сводка Генштаба: атак не Харьковщине не было, пять авиаударов

Происшествия 07:26   07.02.2024
Оксана Горун
Сводка Генштаба: атак не Харьковщине не было, пять авиаударов Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаба ВСУ пока нет данных о массированной ракетной атаке по Украине. Командование ВСУ сообщило о ситуации на фронте и обстрелах минувших суток.

«Авиационные удары пришлись по  Ветеринарному, Охримовке, Малой Волчьей, Песчаному, Кисловке Харьковской области», — сообщил Генштаб

Под артиллерийским огнем было более 140 населенных пунктов Украины. На фронте зафиксировали 92 боевых столкновения.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — проинформировали в ГШ.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и двум ЗРК противника.  Ракетчики ударили по двум пунктам управления РФ, двум районам сосредоточения оккупантов, двум складам боеприпасов и трем артиллерийским средствам.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 07:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба ВСУ пока нет данных о массированной ракетной атаке по Украине. Командование ВСУ сообщило о ситуации на фронте и обстрелах минувших суток".