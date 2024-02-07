Зведення Генштабу: атак не Харківщині не було, п’ять авіаударів
У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ поки немає даних про масовану ракетну атаку по Україні. Командування ЗСУ повідомило про ситуацію на фронті та обстріли минулої доби.
“Авіаційних ударів зазнали: Ветеринарне, Охримівка, Мала Вовча, Піщане, Кислівка Харківської області“, – повідомив Генштаб.
Під артилерійським вогнем було понад 140 населених пунктів України. На фронті зафіксували 92 бойові зіткнення.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – поінформували в ГШ.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та двох ЗРК противника. Ракетники вдарили по двох пунктах управління РФ, двох районах зосередження окупантів, двох складах боєприпасів та трьох артилерійських засобах.
Читайте також: Головні новини Харкова 7 лютого: вибухи в Харкові, Терехов – про “прильоти”
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, обстріли;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зведення Генштабу: атак не Харківщині не було, п’ять авіаударів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 07:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ поки немає даних про масовану ракетну атаку по Україні. Командування ЗСУ повідомило про ситуацію на фронті та обстріли минулої доби".