Зведення Генштабу: атак не Харківщині не було, п’ять авіаударів

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ поки немає даних про масовану ракетну атаку по Україні. Командування ЗСУ повідомило про ситуацію на фронті та обстріли минулої доби.

“Авіаційних ударів зазнали: Ветеринарне, Охримівка, Мала Вовча, Піщане, Кислівка Харківської області“, – повідомив Генштаб.

Під артилерійським вогнем було понад 140 населених пунктів України. На фронті зафіксували 92 бойові зіткнення.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – поінформували в ГШ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та двох ЗРК противника. Ракетники вдарили по двох пунктах управління РФ, двох районах зосередження окупантів, двох складах боєприпасів та трьох артилерійських засобах.