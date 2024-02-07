Утренние удары по Харькову: все 11 многоэтажек в Слободском районе — со светом

В Слободском районе Харькова восстановили электроснабжение всех 11 многоэтажек, которые были обесточены утром 7 февраля в результате ракетного обстрела.

Вследствие удара были повреждены четыре кабельные линии, рассказал начальник Восточного района электрических сетей АО «Харьковоблэнерго» Максим Резниченко.

«Нам удалось отремонтировать поврежденный участок и запитать все 11 многоэтажек», — сообщил он.



Фото: Харьковоблэнерго

Напомним, первые взрывы раздались в Харькове еще около 6 утра, после этого была еще серия, а затем — удар в 6:50, перед которым ВС ВСУ информировали о пусках россиянами ракет Х-22. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар — не по жилой застройке. Полиция привела данные о троих пострадавших. По данным начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, пострадал директор одного из предприятий города и двое охранников. По данным Минэнерго, без света из-за ракетного удара осталась тысяча потребителей, обесточены 11 многоэтажек. Последствия «прилетов» показала областная прокуратура.