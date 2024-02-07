Утренние удары по Харькову: все 11 многоэтажек в Слободском районе — со светом
В Слободском районе Харькова восстановили электроснабжение всех 11 многоэтажек, которые были обесточены утром 7 февраля в результате ракетного обстрела.
Вследствие удара были повреждены четыре кабельные линии, рассказал начальник Восточного района электрических сетей АО «Харьковоблэнерго» Максим Резниченко.
«Нам удалось отремонтировать поврежденный участок и запитать все 11 многоэтажек», — сообщил он.
Фото: Харьковоблэнерго
Напомним, первые взрывы раздались в Харькове еще около 6 утра, после этого была еще серия, а затем — удар в 6:50, перед которым ВС ВСУ информировали о пусках россиянами ракет Х-22. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар — не по жилой застройке. Полиция привела данные о троих пострадавших. По данным начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, пострадал директор одного из предприятий города и двое охранников. По данным Минэнерго, без света из-за ракетного удара осталась тысяча потребителей, обесточены 11 многоэтажек. Последствия «прилетов» показала областная прокуратура.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрел, ракетний удар, світло, свет, слободской район, Харьков, Харьковоблэнерго, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 20:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Слободском районе Харькова восстановили электроснабжение всех 11 многоэтажек, которые были обесточены утром 7 февраля в результате ракетного обстрела. ".