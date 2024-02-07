Live
  • Ср 07.02.2024
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 37.63
  • EUR 40.39

Утренние удары по Харькову: все 11 многоэтажек в Слободском районе — со светом

Общество 20:45   07.02.2024
Елена Нагорная
Утренние удары по Харькову: все 11 многоэтажек в Слободском районе — со светом Фото: Харьковоблэнерго

В Слободском районе Харькова восстановили электроснабжение всех 11 многоэтажек, которые были обесточены утром 7 февраля в результате ракетного обстрела. 

Вследствие удара были повреждены четыре кабельные линии, рассказал начальник Восточного района электрических сетей АО «Харьковоблэнерго» Максим Резниченко.

«Нам удалось отремонтировать поврежденный участок и запитать все 11 многоэтажек», — сообщил он.


Фото: Харьковоблэнерго

Напомним, первые взрывы раздались в Харькове еще около 6 утра, после этого была еще серия, а затем — удар в 6:50, перед которым ВС ВСУ информировали о пусках россиянами ракет Х-22. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар — не по жилой застройке. Полиция привела данные о троих пострадавших. По данным начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, пострадал директор одного из предприятий города и двое охранников. По данным Минэнерго, без света из-за ракетного удара осталась тысяча потребителей, обесточены 11 многоэтажек. Последствия «прилетов» показала областная прокуратура.

Читайте также: Россияне ударили по Харькову двумя ракетами из Северной Кореи – Болвинов

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Перед командованием армии РФ возникла дилемма — Машовец о боях на Харьковщине
Перед командованием армии РФ возникла дилемма — Машовец о боях на Харьковщине
06.02.2024, 20:59
Главные новости Харькова 7.02: утренние удары, две ракеты — северокорейские
Главные новости Харькова 7.02: утренние удары, две ракеты — северокорейские
07.02.2024, 20:55
Госпредприятие загрязнило земли на Харьковщине — экс-директора будут судить
Госпредприятие загрязнило земли на Харьковщине — экс-директора будут судить
07.02.2024, 11:01
Директор одного из ЦПАУ Харькова присваивал зарплаты подчиненных
Директор одного из ЦПАУ Харькова присваивал зарплаты подчиненных
07.02.2024, 13:32
Тепло не отступает, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 8 февраля
Тепло не отступает, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 8 февраля
07.02.2024, 19:20
92 тысячи жителей Харьковщины болеют раком: как бесплатно пройти диагностику
92 тысячи жителей Харьковщины болеют раком: как бесплатно пройти диагностику
07.02.2024, 21:18

Новости по теме:

18:40
Пожилая женщина ранена из-за обстрела села на Харьковщине
13:54
Горело авто и пострадали дома на Харьковщине из-за обстрела РФ (фото)
13:33
5 лет получил мародер, обворовавший веломагазин после обстрела в Харькове
14:16
Били из минометов, разрушили дома. Россияне обстреляли Волчанск на Харьковщине
08:39
Россияне обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины – Синегубов

Вы читали новость: «Утренние удары по Харькову: все 11 многоэтажек в Слободском районе — со светом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 20:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Слободском районе Харькова восстановили электроснабжение всех 11 многоэтажек, которые были обесточены утром 7 февраля в результате ракетного обстрела. ".