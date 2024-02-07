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Ранкові удари по Харкову: усі 11 знеструмлених багатоповерхівок – зі світлом

Суспільство 20:45   07.02.2024
Олена Нагорна
Ранкові удари по Харкову: усі 11 знеструмлених багатоповерхівок – зі світлом

У Слобідському районі Харкова відновили електропостачання всіх 11 багатоповерхівок, які були знеструмлені вранці 7 лютого внаслідок ракетного обстрілу. 

Внаслідок удару було пошкоджено чотири кабельні лінії, розповів начальник Східного району електричних мереж АТ “Харківобленерго” Максим Різниченко.

“Нам вдалося відремонтувати пошкоджену ділянку та заживити всі 11 багатоповерхівок”, – повідомив він.


Фото: Харківобленерго

Нагадаємо, перші вибухи пролунали в Харкові ще близько 6-ї ранку, після цього була ще серія, а потім – удар о 6:50, перед яким ПС ЗСУ інформували про пуски росіянами ракет Х-22. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар – не по житловій забудові. Поліція навела дані про трьох постраждалих. За даними начальника Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова, постраждав директор одного з підприємств міста та двоє охоронців. За даними Міненерго, без світла через ракетний удар залишилася тисяча споживачів – знеструмлені 11 багатоповерхівок. Наслідки “прильотів” показала облпрокуратура.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 20:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Слобідському районі Харкова відновили електропостачання всіх 11 багатоповерхівок, які були знеструмлені вранці 7 лютого внаслідок ракетного обстрілу. ".